Три поезда в направлении Петербурга задерживаются из-за остановки пассажирского состава

МОСКВА , 29 апреля. / ТАСС /. Два высокоскоростных поезда «Сапсан» и один пассажирский поезд, которые направляются в Санкт-Петербург , задерживаются в воскресенье из-за проблем с другим составом. Об этом сообщили ТАСС в РЖД.

По данным компании, в 09:45 на перегоне Подсолнечная — Клин Октябрьской железной дороги из-за технической неисправности электровоза произошла остановка пассажирского поезда №76 сообщением Москва — Санкт-Петербург.

"В результате движение поездов на данном участке было временно затруднено", — сказал представитель РЖД

В частности, задержаны поезда: №758 Нижний Новгород — Санкт-Петербург ("Сапсан") — на 38 минут; №760 Москва — Санкт-Петербург ("Сапсан") — на 36 минут; №76 Москва — Санкт-Петербург — на 1 час 10 минут.

"Октябрьская железная дорога принимает все возможные меры по минимизации времени отставания поездов от графика", — отметили в РЖД.