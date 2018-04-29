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Три поезда в направлении Петербурга задерживаются из-за остановки пассажирского состава
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Три поезда в направлении Петербурга задерживаются из-за остановки пассажирского состава 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Два высокоскоростных поезда «Сапсан» и один пассажирский поезд, которые направляются в Санкт-Петербург, задерживаются в воскресенье из-за проблем с другим составом. Об этом сообщили ТАСС в РЖД.
По данным компании, в 09:45 на перегоне Подсолнечная — Клин Октябрьской железной дороги из-за технической неисправности электровоза произошла остановка пассажирского поезда №76 сообщением Москва — Санкт-Петербург.
"В результате движение поездов на данном участке было временно затруднено", — сказал представитель РЖД.
В частности, задержаны поезда: №758 Нижний Новгород — Санкт-Петербург ("Сапсан") — на 38 минут; №760 Москва — Санкт-Петербург ("Сапсан") — на 36 минут; №76 Москва — Санкт-Петербург — на 1 час 10 минут.
"Октябрьская железная дорога принимает все возможные меры по минимизации времени отставания поездов от графика", — отметили в РЖД.
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