Платные парковки в Хорошевке станут бесплатными для горожан

Зона платного парковочного пространства в Хорошевке, как и во всей столице, будет открыта для бесплатной парковки в праздничные дни. Как сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы, бесплатный режим будет действовать круглосуточно. По словам главы дептранспорта столицы Максима Ликсутова, бесплатный режим работы парковок не создаст дефицита парковочных мест.

— В майские праздники — 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая парковка в Москве будет бесплатной, — сказал он.