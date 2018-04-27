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Платные парковки в Хорошевке станут бесплатными для горожан
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Платные парковки в Хорошевке станут бесплатными для горожан 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Зона платного парковочного пространства в Хорошевке, как и во всей столице, будет открыта для бесплатной парковки в праздничные дни. Как сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы, бесплатный режим будет действовать круглосуточно. По словам главы дептранспорта столицы Максима Ликсутова, бесплатный режим работы парковок не создаст дефицита парковочных мест.
— В майские праздники — 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая парковка в Москве будет бесплатной, — сказал он.
В настоящее время платные парковки в районе находятся на улицах: Авиаконструктора Сухого и Авиаконструктора Микояна, проезде березовой Рощи, Беговой улице (нечетная сторона от пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с улицей Поликарпова, улице Гризодубовой, Ленинградском проспекте (нечетная сторона от северо-западной границы владения 37, строение 11 до пересечения с Чапаевским переулком, 1-й и 4-й Магистральной улице, 1-м и 2-м Магистральном тупике, улице Маргелова, Полины Осипенко (дом 18, корпус 2, дом 20, корпус 1, дом 22, корпус 3), проектируемом проезде № 5486, Ходынском бульваре, 1-м, 2-м,3-м, 4-м Ходынском проезде, 1-м Хорошевском проезде, на Хорошевском шоссе (дом 12, корпус 1, дом 16, корпус 1, дом 16, корпус 2, дом 80 и от пересечения с проспектом Маршала Жукова до пересечения с третьим транспортным кольцом. (то)
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