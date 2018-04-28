Китайская CRCC в мае начнет строительство участка Большой кольцевой линии метро

China Railway Construction (CRCC) в мае начнет строительство тоннеля на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Впервые в истории столичного метростроения привлечен иностранный подрядчик — китайская строительная корпорация (CRCC). Уже в мае начнется проходка тоннеля от станции «Аминьевское шоссе»», — сказал Хуснуллин.

По его словам, еще один тоннелепроходческий щит будет запущен на юго-западном участке БКЛ в июне.

Китайская корпорация была привлечена в качестве подрядчика строительства юго-западного участка Большого кольца метро от «Аминьевского шоссе» до станции «Проспект Вернадского».

«В Москву было доставлено пять тоннелепроходческих комплексов из Китая , также приехали около 350 инженеров. К самому строительству привлекаются местные рабочие», — сказал заммэра.

Ранее сообщалось, что China Railway Construction Corporation построит юго-западный участок БКЛ с тремя станциями. Стоимость контракта составляет около 23 млрд рублей.

Длина БКЛ превысит 69 км. Полностью завершить строительство линии с 21 пересадкой планируется в 2021-2022 годах.

Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в метростроении. На ней откроют 31 станцию, а ее длина, включая действующий участок «Каховская» — «Каширская», превысит 69 км. Большое кольцо метро может стать самым длинным в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 км).