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Китайская CRCC в мае начнет строительство участка Большой кольцевой линии метро
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Китайская CRCC в мае начнет строительство участка Большой кольцевой линии метро 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы
China Railway Construction (CRCC) в мае начнет строительство тоннеля на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Впервые в истории столичного метростроения привлечен иностранный подрядчик — китайская строительная корпорация (CRCC). Уже в мае начнется проходка тоннеля от станции «Аминьевское шоссе»», — сказал Хуснуллин.
По его словам, еще один тоннелепроходческий щит будет запущен на юго-западном участке БКЛ в июне.
Китайская корпорация была привлечена в качестве подрядчика строительства юго-западного участка Большого кольца метро от «Аминьевского шоссе» до станции «Проспект Вернадского».
«В Москву было доставлено пять тоннелепроходческих комплексов из Китая, также приехали около 350 инженеров. К самому строительству привлекаются местные рабочие», — сказал заммэра.
Ранее сообщалось, что China Railway Construction Corporation построит юго-западный участок БКЛ с тремя станциями. Стоимость контракта составляет около 23 млрд рублей.
Длина БКЛ превысит 69 км. Полностью завершить строительство линии с 21 пересадкой планируется в 2021-2022 годах.
Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в метростроении. На ней откроют 31 станцию, а ее длина, включая действующий участок «Каховская» — «Каширская», превысит 69 км. Большое кольцо метро может стать самым длинным в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 км).
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