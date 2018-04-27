В столице зацветет сакура

Сакура в Москве зацветет 4-5 мая

Сакура в Бирюлевском дендропарке Москвы зацветет 4-5 мая, считают в "Мосприроде". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"По оценкам специалистов ГПБУ "Мосприрода", в этом году сакура зацветет ориентировочно 4-5 мая. В Бирюлевском дендропарке растут 50 сакур сорта эдзо", — говорится в сообщении.

Рощу сакур в Бирюлевском дендропарке Москвы заложил в 2010 году японский меценат Ютаки Миясини, он же создал на этой территории садово-парковую композицию с "садом камней", "сухим ручьем" и сетью извилистых дорожек.

5 мая в этом парке пройдет японский праздник цветения сакуры "Ханами". Посетители смогут сложить оригами, попробовать навыки каллиграфии "Гохуа", сделать "веточки сакуры" из гофрированной бумаги или нарисовать что-то в стиле "Суми-э". В парке будет звучать японская музыка, пройдут соревнования и можно будет сфотографироваться в кимоно на фоне сакуры.