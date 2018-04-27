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Большое будущее Гольянова: метро, высотки и реновация
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Большое будущее Гольянова: метро, высотки и реновация 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Арбатско-Покровскую линию метрополитена в один из крупнейших столичных районов дотянут после 2025 года. С просьбой о строительстве станции метро в мэрию обратились муниципальные депутаты района в конце 2017 года.
Кроме того, в районе строится один из крупнейших жилых комплексов востока Москвы. Башни высотой до 39 этажей на Амурской улице объединят попарно пятиэтажными стилобатами: в итоге микрорайон будет состьять из пяти блоков-кварталов с замкнутыми дворами и прогулочными зонами. Всего в ЖК будет более 2 тысяч квартир и 900 апартаментов.
На Щелковском шоссе расположены стартовые площадки для реализации программы реновации.
В районе также построят храм на 500 прихожан, здание Пенсионного фонда, реконструируют здание ОВД и автовокзал, который станет частью транспортно-пересадочного узла «Щелковский».
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