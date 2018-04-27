Как будут ходить автобусы в дни репетиций военного парада в Воронеже?

28 апреля, 3 и 5 мая в Воронеже будут репетировать военный парад ко Дню Победы. Как будут ходить автобусы в часы перекрытия центральной части города, рассказали в пресс-службе мэрии: № 39 — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской (ост. «ж/д вокзал „Воронеж-1“); в обратном направлении — по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;№ 88 — с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту;№№ 50, 88а — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршрутам;№ 37 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршруту;№ 52 — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина , далее по маршруту;№ 5 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;№№ 20м, 70а, 70м — с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршрутам;№ 25а — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;№ 3 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;№ 20 — с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту;№ 93 — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, далее по маршруту;№ 104 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;№№ 37а, 41, 79, 90 — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, Плехановской, далее по маршрутам;№ 115 — с улицы Свободы по улицам Кольцовской, Плехановской, далее по маршруту;№ 1кс — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;№ 1кв — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;№№ 22, 49м — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Мира, площади Черняховского, улице Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам;№ 64 — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской (ост. „ж/д вокзал Воронеж-1“); в обратном направлении — по улицам Кольцовской, Плехановской, далее по маршруту;№№ 49б, 67а, 68, 76 — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского; в обратном направлении — с улицы Никитинской по улице Средне-Московской, Московскому проспекту, далее по маршрутам;№№ 8, 58в — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, Феоктистова, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Никитинской по улице Средне-Московской, Московскому проспекту, далее по маршрутам;№ 9ка — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, Плехановской, далее по маршруту;№ 9кс — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;№№ 49, 49а, 105, 125, 125а — с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршрутам;№№ 5а, 69т, 80 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршрутам;№ 27 — с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту;№ 23к — с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;№ 33к — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту;№ 61 — с улицы Кольцовской по проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улице Кольцовской, далее по маршруту;№ 77к — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту.троллейбус № 7 — по Московскому проспекту до площади Заставы, далее — в обратном направлении;троллейбус № 8 — с улицы С. Разина по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Ф. Энгельса (круговое движение), после чего будет следовать в обратном направлении.