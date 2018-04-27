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Власти рассказали о движении в центре Воронежа в дни репетиций парада
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Власти рассказали о движении в центре Воронежа в дни репетиций парада 

АиФ 15 минут назад
Фото: АиФ
28 апреля, 3 и 5 мая в Воронеже пройдут репетиции военного парада ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе мэрии.
В эти дни будет действовать ряд ограничений для автомобилистов. 28 апреля, 3 и 5 мая с 8:00 и до полуночи будет запрещена парковка на улицах Платонова, Кирова, Плехановской (от Университетской площади до улицы Кольцовской), площади Ленина и Университетской площади.
28 апреля и 3 мая с 18:00 до 23:00, а 5 мая с 15:00 до 20:00 будет закрыто движение по следующим улицам: по площади Ленина, улицам Кирова, Платонова, Плехановской (от Университетской площади до улицы Кольцовской), Университетской площади, проспекту Революции (от площади Ленина до пересечения с улицами Пушкинской и Карла Маркса), улицам Пушкинской (от улицы Средне-Московской до улицы Плехановской), Никитинской (от улицы Средне-Московской до улицы Плехановской), Фридриха Энгельса (от улицы 9 Января до улицы Плехановской), Большой Стрелецкой (Петровской набережной до улицы Станкевича).
Как будут ходить автобусы в это время, рассказываем здесь.
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