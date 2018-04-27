Новые жилые дома построят на Преображенке 

Утвержден инвестиционный проект жилого комплекса рядом с метро «Бульвар Рокоссовского».
Окрестности нашего района быстро меняются. За счет инвестора около метро «Бульвар Рокоссовского» скоро построят жилой комплекс с подземной автостоянкой и детским садом. Строительные работы будут вестись по адресу: Тюменский проезд, вл. 2-5. Сейчас проект утвержден, уже есть разрешение на первую очередь строительства — завершится оно в начале 2021 года. Портал Стройкомплекса со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко сообщает, что уже ведутся строительно-монтажные работы. Будут возведены четыре 31-этажные башни высотой сто метров и площадью более 105 тысяч квадратных метров. В домах разместят более тысячи квартир. На территории жилого комплекса обещают построить детский садик. Первые этажи зданий обещают оставить для офисов, магазинов, кафе. Обустроят и подземную парковку.