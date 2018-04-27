В праздники зеленоградские автобусы изменят расписание

Зеленоградский автокомбинат внес изменение в расписание городских автобусов в дни майских праздников.

Как сообщили в филиале «Зеленоградский автокомбинат» ГУП «Мосгортранс», с 29 апреля по 9 мая 2018 года автобусы городских маршрутов будут курсировать по расписаниям выходных дней.

В частности:

— 29-30 апреля, 1, 2 и 9 мая 2018 года — по расписанию воскресенья

— 8 мая 2018 года — по расписанию пятницы

— 3 и 4 мая 2018 года — по расписанию будней

— 5 мая 2018 года — по расписанию субботнего дня — 6 мая 2018 года — по воскресному расписанию.