В праздники зеленоградские автобусы изменят расписание 

Зеленоградский автокомбинат внес изменение в расписание городских автобусов в дни майских праздников.
Как сообщили в филиале «Зеленоградский автокомбинат» ГУП «Мосгортранс», с 29 апреля по 9 мая 2018 года автобусы городских маршрутов будут курсировать по расписаниям выходных дней.
В частности:
— 29-30 апреля, 1, 2 и 9 мая 2018 года — по расписанию воскресенья
— 8 мая 2018 года — по расписанию пятницы
— 3 и 4 мая 2018 года — по расписанию будней
— 5 мая 2018 года — по расписанию субботнего дня — 6 мая 2018 года — по воскресному расписанию.