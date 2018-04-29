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Автобусы №229 и 829 могут следовать с задержкой 4 и 6 мая из-за велогонок «Крылатское кольцо»
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Автобусы №229 и 829 могут следовать с задержкой 4 и 6 мая из-за велогонок «Крылатское кольцо» 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: Москва24
Автобусы маршрутов №229 и 829 могут следовать с увеличенными интервалами 4 и 6 мая из-за проведения велогонок «Крылатское кольцо», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением велогонок «Крылатское кольцо» 4 мая с 11:30 до окончания мероприятий и 6 мая 2018 г. с 8:30 до окончания мероприятий автобусы №229 и 829 могут следовать с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что остановка «Велотрек» для автобуса №829 во время проведения соревнований обслуживаться не будет.
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