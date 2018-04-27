Саянский белый и кремово-пятнистый мрамор украсит стены вестибюлей станции «Косино»

Станция «Косино» строящейся Кожуховской ветки метрополитена будет напоминать пассажирам о Косинском Трехозерье, передает сайт столичного Стройкомплекса.

В настоящий момент на станции ведутся архитектурно-отделочные работы: полы на платформе выкладываются гранитом, а стены вестибюля отделываются саянским белым и кремово-пятнистым мрамором. Монтаж эскалаторов уже завершен, выполняется их наладка.

Внутренняя отделка станции напомним о Трехозерье, в котором находится станция. В глянцевом потолке будут отверстия, создающие эффект мерцания воды в озерах, а колонны выполнят в цвете «бриллиантово-шампанский металлик».

Станцию оборудуют двумя вестибюлями. Один будет выходить на станцию «Косино» МЖД, другой — на По бокам станции расположатся два вестибюля. Из одного можно будет пересесть на станцию Косино МЖД, из другого — на станцию «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки.

Предположительный пассажиропоток составит 23 тыс. человек в час.