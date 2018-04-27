Ещё
Саянский белый и кремово-пятнистый мрамор украсит стены вестибюлей станции «Косино»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саянский белый и кремово-пятнистый мрамор украсит стены вестибюлей станции «Косино» 

Управа района Косино-Ухтомский 35 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Станция «Косино» строящейся Кожуховской ветки метрополитена будет напоминать пассажирам о Косинском Трехозерье, передает сайт столичного Стройкомплекса.
В настоящий момент на станции ведутся архитектурно-отделочные работы: полы на платформе выкладываются гранитом, а стены вестибюля отделываются саянским белым и кремово-пятнистым мрамором. Монтаж эскалаторов уже завершен, выполняется их наладка.
Внутренняя отделка станции напомним о Трехозерье, в котором находится станция. В глянцевом потолке будут отверстия, создающие эффект мерцания воды в озерах, а колонны выполнят в цвете «бриллиантово-шампанский металлик».
Станцию оборудуют двумя вестибюлями. Один будет выходить на станцию «Косино» МЖД, другой — на  По бокам станции расположатся два вестибюля. Из одного можно будет пересесть на станцию Косино МЖД, из другого — на станцию «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки.
Предположительный пассажиропоток составит 23 тыс. человек в час.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Какие улицы перекроют во время репетиции парада Победы Транспортные карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в гостиницах к ЧМ-2018 Электродепо «Руднево» планируют сдать вместе с пуском первого участка розовой линии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян захотел умереть дома36
Мы должны «дожать» Россию558
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»83
Майские пенсии доставят по особому графику80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение