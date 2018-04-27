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Москву превратят в столицу медицинского туризма
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Путин поблагодарил россиян за понимание

Москву превратят в столицу медицинского туризма 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный медицинский кластер, начавший работу и инновационном центре «Сколково», способен превратить Москву в одну из столиц медицинского туризма. Об этом эксперты рассказали порталу «Дни.ру».
Два дня назад в «Сколково» открылась первая очередь медкластера. В ходе мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин назвал проект очень важным для города.
Между тем гендиректор кластера Михаил Югай объяснил, что в будущем в нем откроются клиники разных стран мира, которые смогут, в рамках самой «идеи» кластера, лечить пациентов по стандартам своих стран.
В свою очередь, Сергей Морозов, директор научно-практического центра медицинской радиологии, выразил уверенность, что медицинский кластер поможет развитию российской медицины, так как местные и зарубежные врачи вступят в своеобразную дискуссию и узнают «второе мнение».
Кроме того, полагает он, кластер в «Сколково» повысит конкуренцию на рынке медицинских услуг столицы.
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