Москву превратят в столицу медицинского туризма

Международный медицинский кластер, начавший работу и инновационном центре «Сколково» , способен превратить Москву в одну из столиц медицинского туризма. Об этом эксперты рассказали порталу «Дни.ру».

Два дня назад в «Сколково» открылась первая очередь медкластера. В ходе мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин назвал проект очень важным для города.

Между тем гендиректор кластера Михаил Югай объяснил, что в будущем в нем откроются клиники разных стран мира, которые смогут, в рамках самой «идеи» кластера, лечить пациентов по стандартам своих стран.

В свою очередь, Сергей Морозов , директор научно-практического центра медицинской радиологии, выразил уверенность, что медицинский кластер поможет развитию российской медицины, так как местные и зарубежные врачи вступят в своеобразную дискуссию и узнают «второе мнение».

Кроме того, полагает он, кластер в «Сколково» повысит конкуренцию на рынке медицинских услуг столицы.