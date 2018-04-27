В московских парках будут бесплатно преподавать более 20 видов йоги

Как сообщает портал столичного правительства, бесплатные занятия йогой под открытым небом начнут проводить с 1 июня в 36 столичных парках. Уроки йоги на природе будут вести более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. В дождливую погоду занятия будут проводиться только в парках, где есть навесы, — это Гончаровский и Бабушкинский парки, а также «Фили», «Воробьевы горы» и «Кузьминки». Предварительная запись не требуется. Участникам нужно только взять с собой коврик и прийти в одежде, не стесняющей движений. Занятие будут проходить утром, днем и вечером.