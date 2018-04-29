Школьники в рамках «Московской смены» смогут посетить аттракционы Бабушкинского парка бесплатно

Столичные школьники в рамках проекта «Московская смена» смогут бесплатно посетить аттракционы в Бабушкинском парке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор парка Игорь Бускин.

«Мы участвуем в проекте «Московская смена» с предоставлением всех детских анимаций. На основании заявки от пионерлагерей мы предоставляем им льготные билеты. В парке дети смогут принять участие в различных анимациях: покататься на аттракционах посмотреть на клоунов, для них подготовлены научные мастер-классы», — заявил И. Бускин.

Он отметил, что дети также смогут увидеть шоу-программы в рамках фестивалей «Московская весна» и «Московское лето».

Программа городского летнего отдыха школьников «Московская смена» в 2018 г. примет детей от семи до 14 лет в 247 центрах дневного пребывания. Это 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Один-два центра появится в каждом районе города. Ребенка можно отдать на интересные ему занятия, которые проведут опытные педагоги. Например, на занятия спортом, уроки профориентации и разнообразные творческие мастер-классы. Выбрать их можно будет в том центре, куда ребенок планирует ходить летом. В 2018 г. время работы центров, присоединившихся к «Московской смене», продлено с 9:00 до 19:00 (будние дни).