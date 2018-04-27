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На Косыгина ведутся ремонтные работы
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На Косыгина ведутся ремонтные работы 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
На улице Косыгина производится ремонт асфальтобетонного покрытия. На участке длиной 4,5 километров меняют старые бордюры и фрезеруют старое покрытие. Работы проводят с частичным ограничением движения.
Для ремонта от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта понадобится 23 тысячи тонн щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и 3,5 тысячи тонн песчаного асфальтобетона.
«Всего на участке планируется отремонтировать около 140 тысяч квадратных метров проезжей части, более 20 тысяч квадратных метров тротуара аллеи на улице Косыгина и заменить 30 тысяч метров бордюрного камня», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Подготовка дороги завершится ко времени проведения Чемпионата мира по футболу, когда фанаты пойдут по улице Косыгина пройдут к специально организованной фан-зоне на Воробьевых горах, где на больших экранах будут транслировать матчи мирового первенства, сообщает агентство новостей «Москва».
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