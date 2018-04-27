На Косыгина ведутся ремонтные работы

На улице Косыгина производится ремонт асфальтобетонного покрытия. На участке длиной 4,5 километров меняют старые бордюры и фрезеруют старое покрытие. Работы проводят с частичным ограничением движения.

Для ремонта от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта понадобится 23 тысячи тонн щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и 3,5 тысячи тонн песчаного асфальтобетона.

«Всего на участке планируется отремонтировать около 140 тысяч квадратных метров проезжей части, более 20 тысяч квадратных метров тротуара аллеи на улице Косыгина и заменить 30 тысяч метров бордюрного камня», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков