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В ЦОДД рассказали, какие улицы Москвы будут перекрыты в начале мая
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В ЦОДД рассказали, какие улицы Москвы будут перекрыты в начале мая 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что некоторые улицы столицы будут перекрыты в связи с мероприятиями по случаю Дня Победы 5,8 и 9 мая, передает РИА «Новости».
"5 мая с 11.30 до 13.15 будет перекрыт участок улицы Мосрентген в Новой Москве, 8 мая с 10.00 до 12.00 — участок Солнцевского проспекта на западе столицы. В этот же день с 10.30 до 12.00 автомобилисты не смогут проехать по улице Речников в Южном административном округе", — говорится в сообщении.
По данным ЦОДД, 8 мая частично перекроют движение автомобилей на улице Мусы Джалиля в ЮАО, 1-ой Вольской улице, Проектируемом проезде N83, Некрасовской улице и на улицах Малышева, Юных Ленинцев и Чистова на юго-востоке города.
"На следующий день, 9 мая, движение будет перекрыто на улице Богданова (запад Москвы) с 10.30 до 22.00 и на Солнцевском проспекте с 13.30 до 15.00", — отмечается в заявлении.
Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали жителям Москвы выезжать из города 28 апреля до 12.00 или после 21.00.
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