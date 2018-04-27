Сергей Собянин сообщил, что к Чемпионату мира-2018 будет введен специальный тариф для велопроката

Глава города подчеркнул, что стоимость проката остается неизменной уже 5-ый год.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице сезон велопроката. Об этом он рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Глава города подчеркнул, что стоимость проката остается неизменной уже 5-ый год, а в дни Чемпионата мира по футболу-2018 в Москве будет введен новый специальный тариф.

Кроме того, мэр отметил, что в 2018 году была значительно расширена сеть станций и добавлено 500 велосипедов.

Открыли сезон велопроката. В этом году мы добавили 500 велосипедов и значительно расширили сеть станций. Велопрокат пришел в районы Таганский, Басманный, Лефортово и Южнопортовый. При этом стоимость проката не меняется уже пятый год. А в дни #ЧМ2018 будет введен специальный тариф pic.twitter.com/5Mz53wt63W

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 апреля 2018 г.

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