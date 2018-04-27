Ещё
Сергей Собянин сообщил, что к Чемпионату мира-2018 будет введен специальный тариф для велопроката
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Собянин сообщил, что к Чемпионату мира-2018 будет введен специальный тариф для велопроката 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Глава города подчеркнул, что стоимость проката остается неизменной уже 5-ый год.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице сезон велопроката. Об этом он рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте.
Глава города подчеркнул, что стоимость проката остается неизменной уже 5-ый год, а в дни Чемпионата мира по футболу-2018 в Москве будет введен новый специальный тариф.
Кроме того, мэр отметил, что в 2018 году была значительно расширена сеть станций и добавлено 500 велосипедов.
Открыли сезон велопроката. В этом году мы добавили 500 велосипедов и значительно расширили сеть станций. Велопрокат пришел в районы Таганский, Басманный, Лефортово и Южнопортовый. При этом стоимость проката не меняется уже пятый год. А в дни #ЧМ2018 будет введен специальный тариф pic.twitter.com/5Mz53wt63W
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 апреля 2018 г.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестой сезон велопроката
Сезон велопроката открыт. Горожан ждут приятные тарифы
Сергей Собянин сообщил об открытии сезона фонтанов в столице
Вечерняя Москва: последние новости
В столичных аэропортах запретили лежать на креслах и сидеть на полу Сергей Собянин сообщил об обнаружении девяти преступников с помощью системы распознавания лиц в столичном метро Москвичи увидят фильмы о войне на здании Манежа с 1 по 11 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян захотел умереть дома36
Мы должны «дожать» Россию558
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»83
Майские пенсии доставят по особому графику80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение