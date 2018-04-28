Праздничные выходные в Красноярске будут тёплыми и дождливыми 

Синоптики прогнозируют на длинных праздничных выходных в Красноярске тёплую и дождливую погоду.
По данным Гисметео, следующие четыре дня столбик термометра ни разу не опустится ниже +10 градусов. Самым тёплым днём будет вторник, первое мая. Ожидается до +23 градусов. Ночами прогнозируют от +2 до +10 градусов, местами дожди.
Погода на выходные:
29 апреля, воскресение — днём +15, ночью +2;
30 апреля, понедельник — днём +19, ночью +3;
1 мая, вторник — днём +23, ночью +9;
2 мая, среда — днём +13, ночью +6.