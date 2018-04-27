В столице определили ландшафтных дизайнеров, которые украсят Москву ко дню города

Эксперты конкурса «Цветочный джем»-2018 определили победителей, их проекты украсят Москву ко дню города, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Совет Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем»-2018 определил финалистов в профессиональных номинациях. Их проекты украсят Москву в конце августа — ко Дню города, затем профессиональное жюри определит лучшие из них. Работ, которые эксперты отобрали для финального этапа конкурса, оказалось больше, чем предполагалось изначально», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, их в этом году представили 39 вместо 31: 15 ландшафтных проектов в номинации «Большой выставочный сад», 21 в номинации «Малый выставочный сад» и 3 в студенческой номинации, появившейся в этом году. И кроме этого, эксперты призывают дополнительно увеличить число финалистов.

Всего на участие в профессиональных номинациях было получено более 200 заявок из 11 стран. И эксперты подчеркивают: 39 отобранных работ — далеко не полный список проектов, которые они считают достойными выхода в финал конкурса.

По мнению членов экспертного совета, практически все заявленные в профессиональных номинациях работы заслуживают того, чтобы горожане и гости столицы их увидели.

«Экспертный совет обратился к Оргкомитету конкурса с просьбой рассмотреть возможность дополнительно увеличить количество финалистов и реализовать на общественных пространствах Москвы большее количество ландшафтных композиций, чем ранее планировалось. Эксперты уверены: они станут настоящим украшением города и центрами притяжения для москвичей и туристов», — говорится в сообщении.

Впервые открытый международный конкурс ландшафтного дизайна провели на фестивале «Московское лето. Цветочный джем» в 2017 году. Тогда город украсили 260 цветников, девять выставочных садов и четыре ландшафтных спецпроекта, для создания которых понадобилось более 60 тысяч живых цветов и растений. На фестивале побывали 7,2 миллиона москвичей и туристов.