До 15% участников программы реновации могут использовать ипотеку для докупки площадей

По оценкам специалистов, улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечных кредитов захотят, как минимум, 10-15% участников программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы

Банки сейчас только начинают формировать ипотечные продукты для переселенцев и, когда система заработает на полную мощность, участники программы смогут докупить жилплощадь используя ипотеку.

«Ипотека поможет улучшить обеспеченность жильем москвичей. Сейчас этот показатель составляет 19,2 квадратных метра на человека. Это ниже, чем в крупных мегаполисах мира и даже чем в крупных российских городах-миллионниках», — заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Андрей Валуй

По его словам, программа реновации активно реализуется. На данный момент идет заселение пяти жилых домов.

«В самый первый дом на 5-й Парковой улице переехало уже больше половины жильцов двух старых пятиэтажек с улицы Константина Федина», — отметил Валуй.