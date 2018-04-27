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До 15% участников программы реновации могут использовать ипотеку для докупки площадей
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До 15% участников программы реновации могут использовать ипотеку для докупки площадей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
По оценкам специалистов, улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечных кредитов захотят, как минимум, 10-15% участников программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
Банки сейчас только начинают формировать ипотечные продукты для переселенцев и, когда система заработает на полную мощность, участники программы смогут докупить жилплощадь используя ипотеку.
«Ипотека поможет улучшить обеспеченность жильем москвичей. Сейчас этот показатель составляет 19,2 квадратных метра на человека. Это ниже, чем в крупных мегаполисах мира и даже чем в крупных российских городах-миллионниках», — заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Андрей Валуй.
По его словам, программа реновации активно реализуется. На данный момент идет заселение пяти жилых домов.
«В самый первый дом на 5-й Парковой улице переехало уже больше половины жильцов двух старых пятиэтажек с улицы Константина Федина», — отметил Валуй.
Программа реновации столичного жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом. В течение 2018 года департамент градостроительной политики планирует ввести в эксплуатацию 30 новых зданий для переселения жителей столицы.
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