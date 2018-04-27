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В Москве частично перекроют движение
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В Москве частично перекроют движение из-за мероприятий к Дню Победы 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Движение на нескольких улицах в Москве будут перекрывать из-за мероприятий по случаю Дня Победы, сообщили в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.
Так, 5 мая с 11.30 до 13.15 будет перекрыт участок улицы Мосрентген в Новой Москве, 8 мая с 10.00 до 12.00 — участок Солнцевского проспекта на западе столицы. В этот же день с 10.30 до 12.00 автомобилисты не смогут проехать по улице Речников в Южном административном округе.
Кроме этого, 8 мая движение будет частично закрыто на улице Мусы Джалиля в ЮАО, 1-ой Вольской улице, Проектируемом проезде №83, Некрасовской улице, а также на улицах Малышева, Юных Ленинцев и Чистова на юго-востоке столицы.
На следующий день, 9 мая, движение будет перекрыто на улице Богданова (запад Москвы) с 10.30 до 22.00 и на Солнцевском проспекте с 13.30 до 15.00.
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