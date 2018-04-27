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Движение транспорта на нескольких улицах столицы перекроют 5, 8 и 9 мая
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Движение транспорта на нескольких улицах столицы перекроют 5, 8 и 9 мая 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Перекрытия в связи с проведением мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в ВОВ будут введены на нескольких участках", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
Так, 5 мая с 11:00 до 13:15 перекрытия введут на участке улицы Мосрентген от дома 33 до Проектируемого проезда №139. 8 мая с 10:00 до 12:00 движение закроют на участке Солнцевского проспекта от улицы Щорса до дома 19 по улице Богданова. А 9 мая с 10:30 до 22:00 будет перекрыт участок улицы Богданова от дома 50 до пересечения с Солнцевским проспектом.
Также 8 мая с 10:30 до 12:00 движение перекроют на участке улице Речников от дома 14, корпус 1 до дома 36, а с 12:00 до 13:00 — на улицы Мусы Джалиля от Хордового проезда до Орехового проезда.
В свою очередь 8 мая с 12:00 до 13:00 полностью будет перекрыт участок улицы Малышева от улицы Юных Ленинцев до улицы Шкулева.
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