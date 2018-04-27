Около 50 музыкальных арт-объектов установили в Москве в рамках фестиваля «Московская весна а сappella»

Около 50 музыкальных арт-объектов установлено на площадках фестиваля «Московская весна a cappella». Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На площадках фестиваля «Московская весна a cappella» установили около 50 интерактивных музыкальных арт-объектов», — рассказали в оргкомитете.

Отмечается, что на площадках фестиваля можно будет посидеть на 30 «музыкальных скамейках», мелодия которых меняется в зависимости от того, сколько человек на них расположились. На Тверской площади и площади Революции можно будет увидеть интерактивные арт-объекты «Граммофон» высотой около 3 м. Послушать песни известных исполнителей можно будет с помощью арт-объектов «Виниловый диск» на Тверской площади, в Новопушкинском сквере, в Камергерском пер. и на ул. Новый Арбат. С помощью арт-объектов «Дуэт со звездой» на центральных площадках фестиваля посетители смогут делать фото, слушать популярные композиции.

«С помощью арт-объектов «Как я пою?» все желающие смогут почувствовать себя звездами эстрады. Посетители площадки поднимутся на «говорящую сцену», где им предложат спеть в микрофон. Электроника определит вид певческого голоса посетителя (бас, тенор, баритон, сопрано) и сообщит об этом исполнителю. А затем «говорящая сцена» предложит прослушать композицию, которую исполняет звезда мировой сцены с похожим звучанием голоса. Такие арт-объекты появятся на центральных площадках «Московской весны» в центре столицы, а также на ул. Профсоюзная и в Зеленограде (на площади Юности)», — добавили в оргкомитете.