Синоптики прогнозируют теплое лето в Москве

Лето 2018 года будет теплым — такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России . Подробнее об этом журналистам рассказал глава метеолужбы Роман Вильфанд

«Температура летом в Москве и в России в целом ожидается около или выше нормы. Средняя месячная температура в Москве в июне ожидается 18,5 градусов. А вот среднее количество осадков — 94 мм. Июнь — это самый дождливый месяц года. Июль — 16,7 градусов, количество осадков — 74 мм. В августе средняя температура — 16 градусов, 75-76 мм — норма осадков», — рассказал глава Гидрометцентра.

Ранее синоптики метеослужбы сообщали, что летнее тепло придет в Москву и область в начале мая. В первый день месяца столбик термометра поднимется до 20-25 градусов тепла.

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