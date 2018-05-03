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Облачная и теплая погода ждет москвичей 3 мая
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Облачная и теплая погода ждет москвичей 3 мая 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Местами пройдет небольшой дождь.
В четверг, 3 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода и до 25 градусов тепла.
По данным синоптиков, днем столбики термометров покажут от плюс 23 до 25 градусов. Скорость северного ветра не превысит 2-7 метров в секунду. К вечеру ожидается понижение температуры воздуха до 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, передает Гидрометцентр России.
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