Облачная и теплая погода ждет москвичей 3 мая

Местами пройдет небольшой дождь.

В четверг, 3 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода и до 25 градусов тепла.

По данным синоптиков, днем столбики термометров покажут от плюс 23 до 25 градусов. Скорость северного ветра не превысит 2-7 метров в секунду. К вечеру ожидается понижение температуры воздуха до 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, передает Гидрометцентр России

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