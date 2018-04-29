До 19 градусов тепла ожидается в Москве 29 апреля

Днем местами пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 29 апреля, температура воздуха в столичном регионе прогреется до 19 градусов.

По данным синоптиков, днем столбики термометров покажут от 16 до 19 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду.

В ночь на понедельник ожидается 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, передает Гидрометцентр России

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