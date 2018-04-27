Р. Вильфанд: Столичные водоемы к середине июня прогреются до 21 градуса

Температура воды в столичных водоемах к середине июня прогреется до 20-21 градусов тепла. Об этом журналистам сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Открытие купального сезона зависит от человека: я с удовольствием купаюсь при температуре 18-19 градусов, многие — начиная с температуры 22-23. В середине июня у нас будет уже температура, по нашим оценкам, 20-21 градус, в конце мая — 18-19 градусов», — сообщил Р. Вильфанд.