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Р. Вильфанд: Столичные водоемы к середине июня прогреются до 21 градуса
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Р. Вильфанд: Столичные водоемы к середине июня прогреются до 21 градуса 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Температура воды в столичных водоемах к середине июня прогреется до 20-21 градусов тепла. Об этом журналистам сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Открытие купального сезона зависит от человека: я с удовольствием купаюсь при температуре 18-19 градусов, многие — начиная с температуры 22-23. В середине июня у нас будет уже температура, по нашим оценкам, 20-21 градус, в конце мая — 18-19 градусов», — сообщил Р. Вильфанд.
Ранее Агенство «Москва» со ссылкой на Р. Вильфанда сообщало о том, что летом температура в Москве будет около и выше нормы.
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