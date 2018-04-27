Ещё
На майские в Москву придет июньское тепло
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На майские в Москву придет июньское тепло 

BFM.RU 43 минуты назад
Фото: BFM.RU
Майские праздники в столичном регионе будут по-июньски жаркими, но дождливыми По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни москвичей ожидает стремительное потепление.
Самым жарким днем станет среда 2 мая — до 26 градусов тепла. Но не исключены осадки, рассказывает специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина:
Людмила Паршина специалист Гидрометцентра России «Севернее столицы будет проходить небольшой циклон. В последние апрельские дни постепенно температура повысится. Завтра в Москве плюс 13-15 градусов. 29 апреля днем — уже 16-18, а в последний апрельский день — 20-22 градуса в городе. По области — 17-22 градуса. 1 мая летняя погода: ночью плюс 5-10, днем 20-25. Возможен небольшой кратковременный дождь. Второго мая без осадков. Ночью 7-12, днем на градус выше — 21-26 градусов».
Следующая рабочая неделя, которая будет укороченной, начнется с небольшого похолодания. Ночью будет плюс 6-11, днем — 19-24 градусов тепла. При этом будет облачно, не исключены дожди вплоть до следующих выходных
BFM.RU: последние новости
Система распознавания лиц в метро Москвы нашла 9 человек в розыске за 2 месяца Названа зарплата учителей в Москве Москва готова к сезону аттракционов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию315
Джигарханян захотел умереть дома19
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве108
Поставим Макаревича на место879
Кореи помирились307
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение