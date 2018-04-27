На майские в Москву придет июньское тепло

Майские праздники в столичном регионе будут по-июньски жаркими, но дождливыми По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни москвичей ожидает стремительное потепление.

Людмила Паршина: Самым жарким днем станет среда 2 мая — до 26 градусов тепла. Но не исключены осадки, рассказывает специалист Гидрометцентра России

Людмила Паршина специалист Гидрометцентра России «Севернее столицы будет проходить небольшой циклон. В последние апрельские дни постепенно температура повысится. Завтра в Москве плюс 13-15 градусов. 29 апреля днем — уже 16-18, а в последний апрельский день — 20-22 градуса в городе. По области — 17-22 градуса. 1 мая летняя погода: ночью плюс 5-10, днем 20-25. Возможен небольшой кратковременный дождь. Второго мая без осадков. Ночью 7-12, днем на градус выше — 21-26 градусов».

Следующая рабочая неделя, которая будет укороченной, начнется с небольшого похолодания. Ночью будет плюс 6-11, днем — 19-24 градусов тепла. При этом будет облачно, не исключены дожди вплоть до следующих выходных