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В Северо-Западном округе появится новая АЗС
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В Северо-Западном округе появится новая АЗС 

Управа района Щукино 49 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В Северо-Западном административном округе Москвы появится новая автозаправочная станция. В данный момент АЗС находится на стадии строительства, которое планируют завершить к 2020 году. Об этом сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
— Срок исполнения обязательств ООО «Газпромнефть-Центр» по проектированию и строительству АЗС продлен до 31 декабря 2019 года без применения штрафных санкций к инвестору, — отмечает глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Автозаправочная станция появится на улице Свободы, 70. Продлить сроки строительства станции решила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.
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