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В Москве во вторник ожидается до +25°С
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В Москве во вторник ожидается до +25°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем облачно с пояснениями, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/c.
Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года.
"До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 23,5 градусов. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года", — заявили специалисты центра погоды «Фобос».
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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