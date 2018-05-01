В Москве во вторник ожидается до +25°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем облачно с пояснениями, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/c.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года.

"До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 23,5 градусов. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года", — заявили специалисты центра погоды «Фобос».

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.