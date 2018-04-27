Две дополнительных «Ласточки» из Москвы в Санкт-Петербург назначены на 28 апреля

28 апреля из Москвы Санкт-Петербург отправятся дополнительные «Ласточки», сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров в сообщении Москва-Санкт-Петербург 28 апреля ОАО «РЖД» в дополнение к действующему графику движения дополнительно назначены поезда «Ласточка» №732 и №734. Поезда будут курсировать сдвоенными составами (10 вагонов)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поезд №732 «Ласточка» ЭС1 («Стандарт») отправится в 10:45, прибудет в 17:00 с остановками в Твери и Бологом, поезд №734 «Ласточка» ЭС2ГП («Премиум») отправится в 11:45, прибудет в 18:35 также с остановками в Твери и Бологом.

Уточняется, что продажа билетов на поезда «Ласточка» сообщением Москва-Санкт-Петербург будет открыта в ближайшие часы во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билетов — фиксированная. Так, стоимость проезда в поезде №732 во втором и третьем классах — 699,9 руб. Стоимость проезда в поезде №734 в бизнес классе — 2999,9 руб., в экономическом — 1499,9 руб., в базовом — 999,9 руб.

Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года цена будет снижена на 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет — 50%.