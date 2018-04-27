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С. Собянин: Реставрацию ансамблей фонтанов на ВДНХ и в «Лужниках» завершат в ближайшее время
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С. Собянин: Реставрацию ансамблей фонтанов на ВДНХ и в «Лужниках» завершат в ближайшее время 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время завершится реставрация ансамблей фонтанов на ВДНХ и в «Лужниках». Об этом он написал в своем официальном микроблоге в Twitter.
«Включили все городские фонтаны вместе с новым «сухим» фонтаном на Биржевой площади. Он был создан в прошлом году на месте хаотичной парковки и стал одним из украшений центра Москвы. А скоро завершим реставрацию крупнейших ансамблей фонтанов на ВДНХ и в «Лужниках», — написал мэр.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в столице в четверг, 26 апреля, открылся сезон фонтанов.
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