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1 и 2 мая в столице ожидается 20-25 градусов тепла
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1 и 2 мая в столице ожидается 20-25 градусов тепла 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
В первые дни мая температура воздуха в Москве будет аномально высокой. Климатическая норма будет превышена на 6-8 градусов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на «Метеоновости».
В субботу, 28 апреля, в Москве может пройти небольшой кратковременный дождь, температура днем составит плюс 12-17 градусов. В воскресенье территория региона окажется под влиянием антициклона, на его северной окраине. Москвичам не стоит забывать дома зонтики, так как возможны кратковременные дожди. А вот теплые вещи можно будет отложить: днем потеплеет до плюс 14-19 градусов, что на градус-полтора выше нормы.
Управа района Ясенево: последние новости
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