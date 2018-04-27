Движение трамваев на Вторчермет закроют на два дня

В последние дни апреля в Екатеринбурге закроют движение трамваев на Вторчермет. Всё из-за ремонта трамвайных путей на перекрёстке Титова и Ремесленного переулка.

— Движение трамваев будет закрыто от улицы Ферганской до станции «Вторчермет» 29 и 30 апреля с 9:00 до 17:00, — уточнили Е1.RU в Трамвайно-троллейбусном управлении.

Из-за закрытия движения два трамвайных маршрута изменят схему движения. Вот как они поедут:

Трамвай № 1: ВИЗ — Викулова — Белореченская — Радищева — 8 Марта — Фучика — станция метро «Ботаническая»;

Трамвай № 15: 40 лет ВЛКСМ — Малышева — Гагарина — проспект Ленина — Московская — Радищева — 8 Марта — Титова — Ферганская — Новосибирская — Керамическая.

Напомним, в период с 11 по 14 мая в центре города отремонтируют трамвайные пути на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Из-за этого там закроют движение для трамваев, троллейбусов и обычных автомобилей.