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Погода в Московском регионе летом будет умеренно теплой
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Погода в Московском регионе летом будет умеренно теплой 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Умеренно теплая погода ожидается в Москве и Московской области в летние месяцы 2018 года, при этом июль традиционно будет самым дождливым месяцем года, сообщил журналистам в пятницу глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В целом погода летом в центральной России, ожидается около и выше нормы. Количество осадков — близкое к многолетним значениям», — сказал Вильфанд.
Он уточнил РИАМО, что средняя температура в Московском регионе составляет 16,6 градуса в июне, 18,5 градуса в июле и около 16 градусов в августе.
«В июне норма осадков для Москвы и области составляет порядка 74 миллиметров, для июля — 94 миллиметра осадков. Летом норма осадков существенно выше, чем осенью. В августе средние значения составляют 76 миллиметров осадков», — пояснил Вильфанд.
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