Погода в Московском регионе летом будет умеренно теплой

«В целом погода летом в центральной России, ожидается около и выше нормы. Количество осадков — близкое к многолетним значениям», — сказал Вильфанд.

Он уточнил РИАМО , что средняя температура в Московском регионе составляет 16,6 градуса в июне, 18,5 градуса в июле и около 16 градусов в августе.

«В июне норма осадков для Москвы и области составляет порядка 74 миллиметров, для июля — 94 миллиметра осадков. Летом норма осадков существенно выше, чем осенью. В августе средние значения составляют 76 миллиметров осадков», — пояснил Вильфанд.