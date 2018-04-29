Открылся музыкальный фестиваль «Звучит Москва» 

Торжественная церемония открытия крупнейшего в России молодежного музыкального форума прошла в Светлановском зале Московского международного дома музыки.
В субботу, 28 апреля, прошла церемония открытия XVI Московского международного детско-юношеского фестиваля «Звучит Москва»
Торжественная церемония открытия крупнейшего в России молодежного музыкального форума прошла в Светлановском зале Московского международного дома музыки. В мероприятии приняли участие хоры из множества регионов страны, а также зарубежные музыкальные коллективы.
Особенностью фестиваля в этом году стало отсутствие возрастного ограничения для участников. Показать свое вокальное мастерство могли как дети, так и взрослые. Мероприятие стало частью образовательно-воспитательной программы «Поют дети Москвы», инициированной заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец.
-За пять лет существования программы она превратилась в целое движение, — сказала Голодец. — Участие в программе способствует не только образованию детей, но и воспитанию нравственности и гражданской позиции.
Фестиваль традиционно проходит в преддверии Дня Победы, и в репертуаре участников преобладают песни на военную и духовную тематику.
Творческие коллективы-участники фестиваля в течение нескольких дней будут показывать свое мастерство жюри, а 1 мая в Московской консерватории состоится гала-концерт и объявление победителей и призеров.
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