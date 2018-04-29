Открылся музыкальный фестиваль «Звучит Москва»

Торжественная церемония открытия крупнейшего в России молодежного музыкального форума прошла в Светлановском зале Московского международного дома музыки.

В субботу, 28 апреля, прошла церемония открытия XVI Московского международного детско-юношеского фестиваля «Звучит Москва

Торжественная церемония открытия крупнейшего в России молодежного музыкального форума прошла в Светлановском зале Московского международного дома музыки. В мероприятии приняли участие хоры из множества регионов страны, а также зарубежные музыкальные коллективы.

Ольгой Голодец. Особенностью фестиваля в этом году стало отсутствие возрастного ограничения для участников. Показать свое вокальное мастерство могли как дети, так и взрослые. Мероприятие стало частью образовательно-воспитательной программы «Поют дети Москвы», инициированной заместителем председателя правительства РФ

-За пять лет существования программы она превратилась в целое движение, — сказала Голодец. — Участие в программе способствует не только образованию детей, но и воспитанию нравственности и гражданской позиции.

Фестиваль традиционно проходит в преддверии Дня Победы, и в репертуаре участников преобладают песни на военную и духовную тематику.

Творческие коллективы-участники фестиваля в течение нескольких дней будут показывать свое мастерство жюри, а 1 мая в Московской консерватории состоится гала-концерт и объявление победителей и призеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стартовал фестиваль «Московская весна A Cappella»