В столице открыли сезон работы фонтанов

Новый сезон работы столичных фонтанов стартовал в Москве в четверг, 26 апреля. Об этом сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы.

Так, в районе Братеево заработал фонтан, расположенный в сквере «Ветеранского дворика» по адресу: улица Борисовские пруды, дом 12, корпус 1.

Напомним, фонтан стал памятным подарком от главы управы района Братеево Александра Воробьева участнику Великой Отечественной войны Вениамину Глинскому.

В этом году сезон открыли запуском нового фонтана на Биржевой площади. По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, раньше территория была неухоженной, на ней располагалась парковка.

Традиционно, сезон работы фонтанов длится до 1 октября, но возможно его продление при хороших погодных условиях.