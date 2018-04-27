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В столице открыли сезон работы фонтанов
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В столице открыли сезон работы фонтанов 

Управа района Братеево города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Братеево города Москвы
Новый сезон работы столичных фонтанов стартовал в Москве в четверг, 26 апреля. Об этом сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы.
Так, в районе Братеево заработал фонтан, расположенный в сквере «Ветеранского дворика» по адресу: улица Борисовские пруды, дом 12, корпус 1.
Напомним, фонтан стал памятным подарком от главы управы района Братеево Александра Воробьева участнику Великой Отечественной войны Вениамину Глинскому.
В этом году сезон открыли запуском нового фонтана на Биржевой площади. По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, раньше территория была неухоженной, на ней располагалась парковка.
Традиционно, сезон работы фонтанов длится до 1 октября, но возможно его продление при хороших погодных условиях.
Фото: портал мэра и правительства Москвы.
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