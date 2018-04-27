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Первая магнолия расцвела в «Аптекарском огороде»
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Первая магнолия расцвела в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Instagram
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела первая магнолия. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Первая магнолия в Москве расцвела на XVIII Весеннем фестивале цветов в «Аптекарском огороде» 27 апреля, что на день раньше, чем в 2017 г. Речь о магнолии Суланжа (Magnolia soulangeana) на магнолиевом участке рядом с более чем 210-летним дубом Гофмана. Дерево примечательно крайне ароматными бело-кремовыми цветками тюльпановидной формы диаметром до 25 см на «голом» дереве. В ближайшие дни также распустятся другие магнолии», — сказала О. Архипова.
Она уточнила, что второй участок с магнолиями расположен неподалеку от сакуры рядом с оранжерейным комплексом. По словам О. Архиповой, сакура и плодовые деревья расцветут в начале мая. «Несколько десятков экзотических и теплолюбивых магнолий успешно зимуют в „Аптекарском огороде“ благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России. Учитывая многообразие видов и сортов магнолии, представленных в коллекции сада, цветение этого растения можно будет наблюдать вплоть до лета. Кроме того, в начале июня в Субтропической оранжерее расцветет роскошная магнолия крупноцветковая с воистину громадными цветками молочно-белого оттенка», — пояснил директор сада Алексей Ретеюм.
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