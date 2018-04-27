Москву украсят тысячи праздничных конструкций к 9 мая

Горожане смогут увидеть тематические видеоролики с изображением Вечного огня, солдатских фронтовых писем-треугольников, боевых медалей и орденов на фасадах домов на Новом Арбате.

Более 2,3 тысячи флагов, интерактивных стел и огромных звезд украсят столицу в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничные конструкции и элементы будут установлены на улицах, площадях и вылетных магистралях, а также в местах массовых гуляний, аэропортах и на вокзалах.

— Конструкции в форме звезды с надписью « Москва — Город-Герой» появятся на Ленинском проспекте и Воробьевых горах. Масштабные флаговые композиции украсят центр города: одна, «Даты войны», появится у памятника Жукову на Манежной площади, другая — у Триумфальной арки, — уточнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков

— Город украсят более 1,1 тысячи праздничных плакатов всех форматов. На бортах наземного транспорта появятся стикеры, посвященные празднику Победы, — отметил Петр Бирюков.

Праздничный контент будут транслировать на фасадах зданий музея Победы на Поклонной горе, Центрального театра Советской армии, павильона «Космос» на ВДНХ и арке парка Горького.

Кроме того, горожане смогут увидеть тематические видеоролики с изображением Вечного огня, солдатских фронтовых писем-треугольников, боевых медалей и орденов на фасадах домов 11 и 19 улицы Новый Арбат, на медиафасах домов 8 и 28 улицы Новый Арбат и медиафасаде здания Центрального телеграфа , сообщает информационный центр правительства Москвы

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