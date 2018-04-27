Открылся фестиваль «Московская весна a cappella»

В столице начался фестиваль «Московская весна a cappella»

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк открыл музыкальный фестиваль "Московская весна a cappella". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В Москву наконец-то пришла "Весна a cappella". Это наш московский фестиваль в цикле "Московские сезоны" и проходит он на территории всего города, более чем в 60 локациях", — сказал он. По словам Немерюка, в этом году фестиваль проходит с 29 апреля по 9 мая.

В концертах фестиваля примут участие вокалисты из 16 стран. Они каждый день будут исполнять свои композиции на разных городских площадках. По итогам фестиваля конкурсное жюри выберет лучший коллектив a cappella 2018 года. 8 и 9 мая участники представят произведения, посвященные Дню Победы, и исполнят песни военных лет.