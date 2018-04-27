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Открылся фестиваль «Московская весна a cappella»
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В столице начался фестиваль «Московская весна a cappella» 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк открыл музыкальный фестиваль "Московская весна a cappella". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В Москву наконец-то пришла "Весна a cappella". Это наш московский фестиваль в цикле "Московские сезоны" и проходит он на территории всего города, более чем в 60 локациях", — сказал он. По словам Немерюка, в этом году фестиваль проходит с 29 апреля по 9 мая.
В концертах фестиваля примут участие вокалисты из 16 стран. Они каждый день будут исполнять свои композиции на разных городских площадках. По итогам фестиваля конкурсное жюри выберет лучший коллектив a cappella 2018 года. 8 и 9 мая участники представят произведения, посвященные Дню Победы, и исполнят песни военных лет.
Музыкальный фестиваль пройдет в столице во второй раз. Мероприятие охватит 61 площадку. Помимо улиц и площадей будут задействованы крыши, балконы, лестницы, парки и сквер. Всего в музыкальном конкурсе примут участие 184 коллектива, 1630 исполнителей из 16 стран мира и 40 регионов России.
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