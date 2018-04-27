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В петербургском метро запустили новую «Мобильную библиотеку»
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В петербургском метро запустили новую «Мобильную библиотеку» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Тематический поезд курсирует на синей ветке. Его запуск приурочили ко Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля.
Состав украшен в том числе символикой 315-летия Санкт-Петербурга, передаёт Nation News. На стенах всех шести вагонов представлена информация о Международном книжном салоне и Книжных аллеях, а также ссылки, по которым можно скачать книги.
«Одно из главных достижений проекта — мы приучаем людей к тому, что книги можно скачивать бесплатно не только на пиратских сайтах, но и на официальных ресурсах, без нарушения закона», — отметил губернатор Георгий Полтавченко.
Поезд будет работать до конца сентября.
Ранее сообщалось, что ночной поезд-челнок запустят в петербургском метро 30 апреля.
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