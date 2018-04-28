Жюри общероссийского конкурса на памятник Шекспиру решило провести второй тур

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Жюри общероссийского творческого конкурса на памятник Уильяму Шекспиру в Москве приняло решение об организации второго тура. Об этом сообщила пресс-служба музея Москвы в субботу.

"На заседании жюри Общероссийского творческого конкурса на памятник Уильяму Шекспиру в Москве было принято решение о необходимости провести второй тур и внести коррективы в условия проведения конкурса", — сообщает пресс-служба.

Члены жюри приняли решение не присуждать ни одному из проектов призового места. Они также рекомендовали организаторам конкурса снять возрастные ограничения для участников. Ранее сообщалось, что возраст авторов памятников не должен превышать 35 лет, что давало возможность заявить о себе молодому поколению художников.

Общероссийский творческий конкурс на концепцию памятника Уильяму Шекспиру в Москве был объявлен 31 января. В состав жюри входят представители отдела культуры посольства Великобритании в Москве, департамента культуры г. Москвы, Музея Москвы, Союза московских архитекторов и другие эксперты в области монументального искусства, архитектуры, дизайна, современного искусства, паблик-арта и многие другие. Памятник планируется установить возле здания музея «Старый английский двор» в Москве.

Сроки и условия проведения второго тура конкурса объявят позднее.