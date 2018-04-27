Победителя конкурса на памятник Шекспиру в Москве могут определить во втором туре 

Жюри общероссийского творческого конкурса на памятник Шекспиру в Москве по итогам заседания приняло решение о необходимости провести второй тур и внести коррективы в условия проведения конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Москвы.
«Учитывая значение, которое будет иметь памятник Уильяму Шекспиру в Москве для города и развития монументального искусства в России, члены жюри приняли решение, предусмотренное правилами проведения конкурса, не присуждать ни одному из проектов призового места. Также они рекомендовали организаторам конкурса рассмотреть возможность проведения второго тура и скорректировать конкурсные условия, в том числе: снять ограничение по возрасту участников», — говорится в сообщении.
Общероссийский конкурс, проводимый по инициативе отдела культуры посольства Великобритании при участии Музея Москвы и Союза московских архитекторов, был объявлен в конце января 2018 г. Памятник по проекту победителя планируется установить на территории Старого Английского двора — одного из филиалов Музея Москвы, по соседству с парком «Зарядье».