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Быть или не быть памятнику Шекспира в Москве?
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Быть или не быть памятнику Шекспира в Москве? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Памятник Шекспиру должен стоять в Зарядье на территории Старого Английского двора, в филиале Музея Москвы на Варварке. Конкурс на проект памятника объявили еще в конце января. Предполагалось, что участие примут скульпторы моложе 35 лет, которые смогут таким образом заявить о себе.
Художники было заявили, но представленные работы вызвали у жюри творческого конкурса такие разные чувства, что там решились, во-первых, провести второй тур, а во-вторых, все возрастные ограничения снять.
Михаил Швыдкой специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству «Мы с художественным руководителем Академии Художеств английской, который тоже присутствовал на заседании жюри и был сопредседателем, говорили о том, что это мог бы быть даже такой мемориальный парк, если бы в Москве была бы другая погода немножко. Но мы не пришли к окончательному решению, во всяком случае, я думаю, что целесообразно продлить конкурс. Это не политическая вещь и не политическое решение вовсе, а чисто художественное. Дело в том, что мы решили — такое было предложение наших коллег из Великобритании — чтобы это были молодые скульпторы, до 35 лет, но оказалось, знаете, что не всегда молодость убедительна, я бы так сказал».
В последнее время отношения между Лондоном и Москвой обострились до предела. В том, что касается внешней политики, появился даже термин «ледяная война». Но культурные связи — святое дело: отношения с британским советом обещают наладить, пусть только утрясут с документами, продолжаются переговоры о проведении перекрестного года музыки в 2019 году, в Лондоне вроде бы не передумали ставить памятник Пушкину.
Сергей Георгиевский генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» «Я знаю, кто проводил этот конкурс. Это безусловные профессионалы своего дела. В независимости от политической конъюнктуры или любой ситуации между теми или иными странами и культурами Россия, Москва всегда была восприимчива ко всем культурам мира. И Москва сегодня — это мировой мегаполис, который существует в контексте мировой культуры. Поэтому памятник Шекспиру в нашей стране, в нашем городе был бы очень символичен. Тем более, он был бы крайне важен в Зарядье, там, где английское подворье уже много лет осуществляет и отправляет этот мост между культурами России и Великобритании».
Познакомиться с невпечатлившими жюри проектами можно на выставке в Музее Москвы, в воскресенье, 29 апреля, она работает последний день, вход — свободный. Победитель конкурса, кроме права реализовывать свою идею, кстати, получит 250 тысяч рублей. По курсу это 2871 фунт 50 пенсов.
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