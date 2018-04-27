Сумку с удостоверением ФСБ, ключами и печатями нашли у станции метро в центре Москвы

Поздним вечером 26 апреля на станции метро «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии к сотруднице полиции обратился гражданин. Мужчина передал ей кожаную сумку, которую, как пояснил, нашел возле станции метро «Китай-город», — какой ветки, не уточнил.

«В сумке находились документы на имя мужчины 1990 г. рождения, а именно паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение ФСБ России, водительское удостоверение, пропуски, а также ключи, печати и справки», — сказал источник.

По данному факту проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства потери сумки.