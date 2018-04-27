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Сумку с удостоверением ФСБ, ключами и печатями нашли у станции метро в центре Москвы
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Сумку с удостоверением ФСБ, ключами и печатями нашли у станции метро в центре Москвы 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Кожаная сумка с удостоверением ФСБ обнаружена в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Поздним вечером 26 апреля на станции метро «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии к сотруднице полиции обратился гражданин. Мужчина передал ей кожаную сумку, которую, как пояснил, нашел возле станции метро «Китай-город», — какой ветки, не уточнил.
«В сумке находились документы на имя мужчины 1990 г. рождения, а именно паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение ФСБ России, водительское удостоверение, пропуски, а также ключи, печати и справки», — сказал источник.
По данному факту проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства потери сумки.
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