Как будет организовано движение на Первомай в Воронеже?

В преддверии длинных, праздничных выходных в пресс-службе мэрии рассказали о движении транспорта в центре Воронежа.

Так, 30 апреля с 6:00 и до полуночи будет запрещена парковка машин на Никитинской площади (пересечение улиц К. Маркса, Пушкинской и проспекта Революции). В тот же день с 22:00 и до окончания мероприятия (ориентировочно до 15:00) будет запрещена парковка на участке проспекта Революции (от улицы С. Разина до улицы Плехановской).

1 мая с 11:00 и до окончания прохождения колонны (ориентировочно до 12:00) будет поэтапно ограничиваться движение автотранспорта по улице Плехановской (от Университетской площади до дома № 8 на площади Ленина) и на площади Ленина (от улицы Платонова до улицы Плехановской). А с 6:00 и до окончания мероприятия (ориентировочно до 15:00) будет закрыто движение автотранспорта по участку проспекта Революции (от улицы С. Разина до улицы Плехановской).

Движение автобусов будет направлено: