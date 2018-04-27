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Как будет организовано движение на Первомай в Воронеже?
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Как будет организовано движение на Первомай в Воронеже? 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
В преддверии длинных, праздничных выходных в пресс-службе мэрии рассказали о движении транспорта в центре Воронежа.
Так, 30 апреля с 6:00 и до полуночи будет запрещена парковка машин на Никитинской площади (пересечение улиц К. Маркса, Пушкинской и проспекта Революции). В тот же день с 22:00 и до окончания мероприятия (ориентировочно до 15:00) будет запрещена парковка на участке проспекта Революции (от улицы С. Разина до улицы Плехановской).
1 мая с 11:00 и до окончания прохождения колонны (ориентировочно до 12:00) будет поэтапно ограничиваться движение автотранспорта по улице Плехановской (от Университетской площади до дома № 8 на площади Ленина) и на площади Ленина (от улицы Платонова до улицы Плехановской). А с 6:00 и до окончания мероприятия (ориентировочно до 15:00) будет закрыто движение автотранспорта по участку проспекта Революции (от улицы С. Разина до улицы Плехановской).
Движение автобусов будет направлено:
№№ 37а, 41, 79, 90 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановская, далее по маршрутам;№№ 3, 5, 20м, 25а, 50, 70а, 70м, 88, 88а — с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршрутам;№№ 27, 39 — с Университетской площади по улице Плехановской, площади Ленина (без проезда вокруг Кольцовского сквера), улице Кирова, далее по маршрутам;№ 33к — с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;№ 23к — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршруту;№№ 20, 52, 104 — с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршрутам;№ 77к — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршруту;№ 93 — с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Мира, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту;№ 1кс — с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;№ 1кв — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршруту;№№ 22, 49м — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам;№ 9ка — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, Плехановской, далее по маршруту;№ 9кс — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;№ 61 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Никитинской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту. Троллейбусный маршрут № 8 будет направлен с улицы Степана Разина по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Фридриха Энгельса (круговое движение), после чего проследует в обратном направлении.
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