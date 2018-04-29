Разметку в местах входа в поезда нанесут на всех платформах МЦК к ЧМ-2018

Разметку мест, напротив которых будут открываться двери вагонов поездов «Ласточка», нанесут на всех платформах Московского центрального кольца (МЦК) к чемпионату мира по футболу 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«К старту чемпионата мира на платформах станций Московского центрального кольца отметят места остановки для каждого вагона. Это будет сделано по просьбе пассажиров и для их удобства, чтобы сразу могли встать там, где будет расположен вход в вагон. Работы уже начали со станции «Площадь Гагарина», ей пользуются в сутки более 40 тыс. пассажиров», — заявил он.

По словам М. Ликсутова, также специальными пиктограммами выделят места остановки первого и последнего вагонов, где предусмотрены места для инвалидов, а также второй и четвертый, в которых размещены крепления для велосипедов.

«Разметку сделают ярко-желтого цвета. Так пассажирам будет удобнее ориентироваться при посадке в вагоны», — пояснил М. Ликсутов.