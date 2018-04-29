Напольная разметка на всех станциях МЦК появится к ЧМ-2018

Напольную разметку, сообщающую об остановке каждого вагона, нанесут на каждую платформу МЦК к началу чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Накануне, как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, в экспериментальном порядке разметку уже нанесли на платформе станции Площадь Гагарина. В МЖД отметили, что машинистам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть останавливать двери вагонов прямо напротив разметки.

Также, как сообщается на портале мэра Москвы, на платформах будут отмечены места остановки вагонов, приспособленных для поездок маломобильных пассажиров и велосипедистов, это будет обозначено с помощью пиктограмм-наклеек.

В первом и последнем вагоне «Ласточек» есть места для людей с ограниченными возможностями, во втором и четвертом — крепления для перевозки велосипедов.