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Москва объявила тендер на поставку 594 вагонов метро
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Москва объявила тендер на поставку 594 вагонов метро 

Российская Газета 1 час назад
Москва купит еще 594 вагона метро в течение ближайших двух лет. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Тендер на поставку объявил департамент Москвы по конкурентной политике. Стоимость контракта составит 51 млрд рублей.
Как ранее сообщал заммэра по транспорту Максим Ликсутов, вагоны из этой закупки пойдут на Сокольническую, Калужско-Рижскую, будущую Кожуховскую и Филевскую линии.
Требования к вагонам несколько изменены по сравнению с «Москвой», которая сейчас поставляется на Таганско-Краснопресненскую линию. В частности, в них планируется увеличить информационные табло над дверями, поменять обивку сидений на тканевую.
В вагонах, предназначенных для Филевской линии, утеплят кабину машиниста и салоны, поезд будет иметь специальное покрытие, увеличивающее срок службы под открытым небом — ветка открытая большей частью. Также изменена компоновка сидений в первом и последнем вагонах так, чтобы пассажиры могли смотреть в окно, как в электричке.
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