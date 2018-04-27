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Измайловский Кремль получит производственный павильон
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Измайловский Кремль получит собственный производственный павильон 

Москва24 1 час назад
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В Измайлове построят павильон для производства декоративных элементов, которые будут использоваться для оформления временных и постоянных экспозиций на территории Измайловского Кремля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, на территории Измайловского Кремля постоянно проводятся различные мероприятия, и павильон решили построить в целях экономической целесообразности. Он пояснил, что там будут производить экстерьерные и интерьерные декоративные элементы сложных форм.
Расположится павильон на Измайловском шоссе, владение 71, вблизи Северо-Восточной хорды и станции МЦК Измайлово. Здание высотой четыре метра займет 260 квадратных метров.
В основе конструкции павильона заложен металло-деревянный каркас, наружные стены будут из многослойных панелей с утеплителем и облицовкой металлическими листами, которые выкрасят в черный цвет. За счет больших окон в помещениях будет много света.
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